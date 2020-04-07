Глубокская больница обращается за помощью в приобретении кислородных концентраторов и средств защиты для медиков

УЗ «Глубокская центральная районная больница» совместно с волонтёрами открывает сбор средств на закупку необходимых кислородных концентраторов и средств защиты для медиков, сообщает районная газета «Веснік Глыбоччыны».
В связи с пандемией вируса COVID-19 в Беларуси больница просит всех неравнодушных помочь с приобретением следующего:
1. Кислородные концентраторы — 2 шт
2. Защитные маски -5000 штук
3. Респираторы ffd 3 -100 штук
4. Бахилы высокие-5000 штук
5. Нарукавники-5000 штук
6. Пульсоксиметр-3 штуки
7. Бесконтактный термометр-3 штуки
8. Экраны защитные-100 штук
9. Дезинфицирующий раствор-20 л
10. Костюмы защитные- 300 штук
Примерная сумма к сбору 54 840 белорусских рублей.
Реквизиты:
Карта Беларусбанк:
6711 7700 1859 4874
до 01/23
Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000 в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340
Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»
Контактные телефоны:
+375295937440 (Татьяна)
+375 33 6454214 (Евгения)
+375 29 2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»)
«Часть из необходимого есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно. Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу», — говорят в медучреждении.
Информация о ходе сбора будет размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Глубоччины».