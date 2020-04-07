Глубокская больница обращается за помощью в приобретении кислородных концентраторов и средств защиты для медиков

УЗ «Глубокская центральная районная больница» совместно с волонтёрами открывает сбор средств на закупку необходимых кислородных концентраторов и средств защиты для медиков, сообщает районная газета «Веснік Глыбоччыны».

В связи с пандемией вируса COVID-19 в Беларуси больница просит всех неравнодушных помочь с приобретением следующего:

1. Кислородные концентраторы — 2 шт

2. Защитные маски -5000 штук

3. Респираторы ffd 3 -100 штук

4. Бахилы высокие-5000 штук

5. Нарукавники-5000 штук

6. Пульсоксиметр-3 штуки

7. Бесконтактный термометр-3 штуки

8. Экраны защитные-100 штук

9. Дезинфицирующий раствор-20 л

10. Костюмы защитные- 300 штук

Примерная сумма к сбору 54 840 белорусских рублей.

Реквизиты:

Карта Беларусбанк:

6711 7700 1859 4874

до 01/23

Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000 в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340

Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»

Контактные телефоны:

+375295937440 (Татьяна)

+375 33 6454214 (Евгения)

+375 29 2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»)

«Часть из необходимого есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно. Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу», — говорят в медучреждении.

Информация о ходе сбора будет размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Глубоччины».