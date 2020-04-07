Состояние британского премьера за сутки, которые он провел в больнице, ухудшилось, что потребовало перевода Бориса Джонсона в палату интенсивной терапии.
Есть информация — ее сообщают медиа в Лондоне — что главе кабинета министров дают кислород, однако, как подчеркивается, он не подключен к аппарату ИВЛ, пишет Euronews.
О том, что он заразился коронавирусной инфекцией, Джонсон сообщил сам около недели назад, тогда же он проинформировал, что продолжит руководить правительством, находясь в карантине.
Джонсона на посту главы кабинета временно заменяет глава МИД Британии Доминик Рааб.
Накануне он заявил: «Могу сказать, что премьер провел спокойную ночь в больнице, у него хорошее настроение. Его наблюдают врачи, мы держим его в курсе происходящего, он остается руководителем правительства».
Свою поддержку Джонсону выразили главы государств, говоря о нем не как о политике, а как о друге.
«Желаю такому сильному человеку, который никогда не сдается, моему хорошему товарищу, скорейшего выздоровления», — написал президент США Дональд Трамп.
Эммануэль Макрон выпустил твит на английском, также поддержав самого Джонсона и близких британского премьера.
Откликнулась на новости и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.