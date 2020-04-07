Петицию с требованием ввести карантин в Беларуси направили во Всемирную организацию здравоохранения. Петиция была создана на сайте Change.org. За все время ее подписали более 150 тысяч человек.

«Друзья, мы отправили письмо с просьбой о помощи, прикрепив данную петицию в ВОЗ. Надеемся на их помощь!» — сообщила автор петиции Ксения.

В петиции говорится, что коронавирус в Беларуси распространяется с огромной скоростью и, чтобы предотвратить ужасные последствия, «мы все должны оставаться дома, наши родные должны оставаться дома».

«Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!» — говорится в обращении.

По последним данным в Беларуси подтверждено 700 случаев коронавирусной инфекции и 13 смертей.

7 апреля в Беларусь должна прибыть с визитом миссия ВОЗ.