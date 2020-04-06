У самки тигра из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном Обществом охранения диких животных (WCS).

Четырехлетнюю самку малайского тигра зовут Надя. У нее обнаружили сухой кашель и решили в мерах предосторожности сделать тест на COVID-19. Также кашель наблюдают и у сестры Нади – Азул, и трех африканских львов.

В зоопарке уверяют, что состояние животных удовлетворительное, они находятся постоянно под контролем ветеринаров.

Случай заражения тигра коронавирусом является первым в мире. Вероятнее всего, животное заразилось от сотрудника зоопарка.