Всемирная организация здравоохранения и компания Rakuten Viber, которые создали популярный мессенджер, будут бороться с дезинформацией вокруг COVID-19 с помощью бесплатного чат-бота.

Об этом компания сообщает в своем пресс-релизе, которым располагает Укринформ.

«ВОЗ и Rakuten Viber объявили о партнерстве для борьбы с дезинформацией вокруг COVID-19 с помощью бесплатного чат-бота, доступного по всему миру. В нем собраны самые распространенные вопросы и последние новости, связанные с пандемией. Чтобы все могли узнать актуальную информацию о COVID-19, бот уже доступен на английском, арабском, русском языках, а вскоре его переведут более чем на 20 языков», — говорится в релизе.

В Rakuten Viber объяснили, что в чат-боте освещаются самые распространенные вопросы и последние новости, связанные с пандемией. Раздел «Последние новости» обновляется в режиме реального времени одновременно с сайтом ВОЗ.