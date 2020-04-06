Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков призвал лоббировать строительство новых хоккейных арен и высказал уверенность в правильности отказа от остановки плей-офф экстралиги.

«Средства, которые мы получаем от украинских и российских бродкастеров, позволили нам производить трансляции.

То, что в этом году мы имеем качественную картинку, показали около 200 матчей на телевидении, такого никогда не было. Я уверен, что это отметят рекламодатели. Они уже это отмечают. Уже есть спрос на подледную рекламу, рекламу на бортах, на свитерах. Клубы и зрители это ощутят.с

В этом году постарались переместить камеры напротив трибун. Сделали подмостки, но к сожалению, этого недостаточно. С некоторых арена картинка плохая, камеры расположены низко, позиции неудобные. В таких дворцах ничего уже не сделаешь. Давайте будем лоббировать строительство новых хороших арен для зрителей. В Минске они есть, есть в Орше, в Гродно. Почему бы в Солигорске не построить такой дворец?» – цитирует Бережкова by.tribuna.com по программе «Итоги недели» на «Беларусь 5».

Также Бережков считает, что федерация поступила правильно, не остановив плей-офф экстралиги.

«Ситуация неоднозначная. Как мы ее оценим впоследствии, мы еще сами не знаем. Но я уверен, что все делаем правильно. Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?» — добавил спортивный директор.

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