Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз», передает polit.ru со ссылкой на ТАСС.

В компании «Генериум» сообщили, что экспресс-анализ «позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку».

В отличие от других доступных тестов, разработка российских ученых в три раза сокращает время анализа и снижает вероятность перепутывания образцов за счет меньшего количества стадий предварительной подготовки.

По словам производителя, планируется выпускать до 500 тысяч экспресс-тестов в неделю.

За последние сутки в России медики подтвердили 954 новых случая коронавируса в 49 регионах.

Почти 85% заболевших младше 65 лет. В Москве 264 человека, заболевшие коронавирусом, от 18 до 45 лет, 204 — от 46 до 65 и 93 — старше 65. Также заболели 30 детей.

Всего к 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. 47 человек умерли, выздоровели — 406.