Около двух часов простоял пассажирский поезд № 651, следовавший сообщением Минск-Брест, пока медики боролись за жизнь человека.
В пути молодой парень потерял сознание. И это заметили пассажиры.
Сразу, как стало известно о происшествии, машинист поезда сделал экстренную остановку и вызвал скорую помощь.
К сожалению, спасти молодого человека не удалось — парень умер.
Как сообщил ПР источник, по документам умершим оказался Артем Ващенко (1999 года рождения), который проживал в Бресте. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечно-легочная недостаточность.