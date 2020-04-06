Около двух часов простоял пассажирский поезд № 651, следовавший сообщением Минск-Брест, пока медики боролись за жизнь человека.

В пути молодой парень потерял сознание. И это заметили пассажиры.

Сразу, как стало известно о происшествии, машинист поезда сделал экстренную остановку и вызвал скорую помощь.

К сожалению, спасти молодого человека не удалось — парень умер.

Как сообщил ПР источник, по документам умершим оказался Артем Ващенко (1999 года рождения), который проживал в Бресте. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечно-легочная недостаточность.