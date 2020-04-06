С понедельника, 30 марта, Могилевский областной суд рассматривает громкое уголовное дело по массовому убийству 15-летней давности. На скамье подсудимых, как и 13 лет назад – Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин и Геннадий Соловьев. Всем грозит высшая мера наказания– расстрел, сообщает dp.spring96.org.

Напомним, в 2005 году в деревне Большая Мощаница Белыничского района была убита семья из шести человек, двое из них – дети. На следующий день милиция задержала пять подозреваемых, односельчан убитых. В ходе следствия обвиняемые признавали вину, но в суде все заявили, что их били и заставляли признаться в том, чего они не делали. Следствие шло полтора года, а суд – 11 месяцев.

2 ноября 2007 года суд Могилевской области оправдал задержанных по обвинению в убийстве, а прокуратуре вынесли частное определение за недопустимые методы следствия. Но спустя 14 лет четверых фигурантов дела задержали снова. Их снова обвиняют в совершении того же убийства. В этот раз следствие опирается на экспертизу запоховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин. Обвиняемым, как и 13 лет назад, вновь грозит исключительная мера наказания – расстрел.