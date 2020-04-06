Платформа электронных сервисов для системы образования Беларуси Знай.бай, резидент «Парка высоких технологий», объявила о бесплатном доступе к премиальным функциям электронного дневника для учащихся, учителей и родителей 1 219 школ страны с 6 апреля и до конца 4-й четверти.

Бренд-директор платформы «Знай.бай» Александр Тепляков говорит, что большинство школ технически готовы перейти к онлайн-обучению, и уровень технических знаний многих учителей позволяет это сделать тоже.

— С приходом коронавируса наш колл-центр вешается от количества запросов как от новых (неподключенных к Платформе) школ, так и тех, кто не активно использовал это ранее, оставляя до «лучших времен». Можно сказать, что жареный петух клюнул белорусскую систему образования.

Все говорит о том, что школы готовы. Не стоит недооценивать ни инфраструктуру в большинстве школ, ни уровень значительной части учителей!

Учителя — это те самые люди с передовой. Но никто не накормит их обедом как врачей. Можно, конечно, ждать внятных решений от Минобразования, но дети растут быстрее. Поэтому мы жертвуем своим доходом, чтобы помочь учителям работать, а детям и родителям не потерять время. Время такое, что нужно собираться, договариваться и помогать. Толока — наше все! — комментирует решение компании Александр.

Знай.бай — ведущая платформа е-сервисов для системы образования Беларуси, к которой подключено 1 219 школ (более 40% от общего количества) с более 100 000 аккаунтов учащихся, родителей и свыше 50 000 аккаунтов учителей. Количество цифровых отметок превышает 40 миллионов.