6 апреля в три часа утра самолет «Белавиа» доставил в Минск шестьдесят белорусов из Дели (Индия).

Как рассказал «Народной Воле» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, вместе с белорусами одним рейсом летели также россияне и украинцы, всего на борту находилось 105 человек.

Перелет на «Белавиа» иностранных граждан – а это 45 человек – оплачивали их государства. Прямо из аэропорта россияне и украинцы сели на автобусы, которые предоставили им посольства их стран, и отбыли по своим домам.

В мире еще остается несколько тысяч белорусских граждан, которые хотели бы вернуться на родину, уточнили в ведомстве. Для этого на сайте МИД надо заполнить специальную форму для обратной связи. На данный момент, как сообщил нам Анатолий Глаз, белорусы ждут самолетов во Вьетнаме, на Таиланде и Гоа. Работа по возвращению на родину наших соотечественников продолжается.