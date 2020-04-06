В человеческом организме полно рудиментарных органов, которые выполняли важные функции в телах наших далеких предков, но затем утратили значение в процессе эволюции. Мужские соски, копчик, ушные мышцы, зубы мудрости и так далее — самым бесполезным органам посвящена статья, опубликованная в «Популярной Механике».

Зачем мужчинам молочные железы, а точнее то, что от них сохранилось? На этот вопрос нет однозначного ответа, но дело, вероятно, в том, что в ходе эволюции рудиментарные органы могут исчезнуть только у обоих полов, а женщинам соски очень даже нужны.

Копчик — это то, что осталось от хвоста, который был у наших предков. У многих людей копчик практически не развит, а у некоторых он имеет вид отростка, который приходится удалять хирургическим путем. Впрочем, некоторая полезная функциональность у копчика все-таки есть — к нему крепятся мышцы и связки, плюс, он распределяет нагрузку на тазовые кости.

Далекие предки человека не только обладали хвостами, но и умели двигать ушами в направлении звука. На это указывают ушные мышцы, которые сохранились у современных людей, но превратились в рудименты.

Зубы мудрости — еще один рудиментарный орган. Целых 4 зуба из 32 часто приходится удалять, так как они провоцируют множественные проблемы, когда прорезываются неправильно. А вот предкам человека эти зубы позволяли более эффективно пережевывать твердую пищу.