Белую перчатку американского поп-певца Майкла Джексона продали на аукционе в Техасе по цене более 104 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). Об этом сообщает газета The Sun.

Журналисты отмечают, что именно эта расшитая стразами перчатка была на артисте в его первом сольном концертном туре Bad Tour, который продолжался с сентября 1987 года по январь 1989 года. В дальнейшем аксессуар стал одним из фирменных атрибутов стиля Джексона.

Помимо перчатки лот включал в себя письмо, подтверждающее, что она была изначально передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году, а также конверт основанной певцом компании MJJ Productions.

В ноябре 2019 года на торги выставили носки Майкла Джексона, в которых он демонстрировал свою знаменитую «лунную походку». Их оценили более чем в миллион долларов.

Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «короля поп-музыки». Количество проданных в мире записей артиста составляет миллиард копий. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.