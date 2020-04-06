Новый эпизод Мультфильма про Масяню бьет рекорды по просмотрам. Автор мультфильма, Олег Куваев назвал эпизод «Изоляция». Тема для всех злободневная, особенно для россиян, которые вторую неделю находятся на достаточно строгой самоизоляции.

Эпизод набрал более 2,2 млн просмотров, а слова героев растянули на цитаты:

Всем рожденным до 1 января 1992 года назначена огромная выплата в размере

Горькая весть об Дмитрие Медведеве, ошеломила всех

«Наружа – это зло»;

«Наружа… Слово-то какое противное»;

«Самое тупое, что можно сделать, когда придет конец света, — это быть трезвым»;

«Лежим – вот и режим»;

«Твоя девичья фамилия случайно не Шпротмен?»;

«Я могу питаться пивом;

«Переварю! И не такое переваривали»;

«Ну, что там на улице? Зомби есть?»;

«Пойду в ГТА по магазам пройдусь».

В комментариях пользователи написали, что «это лучшее, что могло случиться с началом коронавируса» и что «это нужно крутить по телеку».