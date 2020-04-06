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Заседания наблюдательных советов прошли сегодня на двух сахарных заводах. Главным вопросом, который решили в ходе встреч, стало назначение руководителей предприятий, сообщает пресс-служба концерна «Белгоспищепром».

На двух сахарных заводах назначены новые руководителиБольшинством голосов генеральным директором ОАО «Скидельский сахарный комбинат» избран Владимир Белоусов. Ранее он работал заместителем генерального директора по реализации ОАО «Гродненский стеклозавод».

На двух сахарных заводах назначены новые руководителиНа должность генерального директора ОАО «Жабинковский сахарный завод» был избран Игорь Болтромеюк. Он занимал должность антикризисного управляющего ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».

Руководителей представили трудовым коллективам предприятий.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА