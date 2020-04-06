В Беларуси по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве здравоохранения.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном телеграм-канале Минздрава.

«На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении», — информирует Минздрав.

По состоянию на 06.04.2020 в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий, сообщили в ведомстве.