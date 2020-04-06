Александр Кадлубай, занимающий должность заместителя министра образования, рассказал об увеличении в конце марта числа родителей, которые решили ограничить доступ своим детям в школу.

В связи с этим в министерстве решили прислушаться к мнению родителей и продлить школьные каникулы до 11 апреля. Помимо этого поступило порядка сотни обращений с просьбой прокомментировать такое решение.

Отдельно отмечается, что всю неделю в школах будут работать лагеря, а сам учебный процесс будет скорректирован из-за сложившейся ситуации, рассказал телеканалу Кадлубай.

По его словам, в начале недели появятся новые рекомендации, которые будут направлены в учреждения и разъяснят изменения в учебной программе. При этом каникулярном режиме будут посещать свои рабочие места учителя, пояснил телеканалу чиновник.