Беларусь отменила два последних поезда в Москву и Санкт-Петербург 5 апреля. Аналогичные меры приняла Россия, остановив железнодорожное сообщение не только с Беларусью, но и с Калининградской областью.

Так, с 6 апреля отменяются поезда не только в Беларусь, но и в Калининград, следующие через Беларусь и Литву, пишет «Ежедневник». Решение принято в связи с письмом руководителя управления Роспотребнадзора, а также из-за ограничительных мер в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной — Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.