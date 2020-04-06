Минские стоматологии перестают оказывать плановую помощь пациентам. С субботы 4 апреля можно рассчитывать только на экстренное лечение. Как будут работать врачи в новых условиях?

C понедельника – за свой счет

В пятницу 3 апреля в телеграм-канале NEXTA появился приказ комитета здравоохранения Мингорисполкома. Стоматологов призывают прекратить плановую медицинскую помощь, а принимать пациентов только в экстренных ситуациях, пишет Белсат.

В субботу 4 апреля подобное объявление вывесили в 5-й минской стоматологической поликлинике. В регистратуре сообщили, что в субботу пациентов по талонам еще принимали, но впредь помощь приостанавливается.

В частной беседе с корреспондентом «Белсата» одна из врачей отметила, что большинство стоматологов отправили в отпуск за свой счет. Пока что минимум на неделю.

Другой врач, работающая в одной из столичных стоматологических поликлиник, рассказала, что «ей придется месяц побыть тунеядкой». По ее словам, в поликлинике оставили несколько врачей на смену, всем остальным предложили или взять отпуск, или уйти за свой счет.

«Коронавирус очень ударил по финансовой стороне стоматологов»

Такие меры объявлены не только в Минске. Гродненские стоматологи говорят, что у них с понедельника также приостановили плановый прием.

«Работаем преимущественно по острой боли, но с понедельника. Обычные приемы, возможно, будут уже приостановлены. Работать останутся только хирурги. Стоматологи и фельдшеры могут за собственный счет уходить в отпуск хоть сейчас. Если пациенту действительно очень больно, мы будем помогать. Но когда доктор поймет, что человек имитирует боль – в приеме будет отказано», – рассказал стоматолог-хирург, работающий в одной из государственных стоматологических клиник в Гродно.

В частных кабинетах ситуация отличается. Там карантина никто не объявляет, но медики сами решают не работать.

«Частники уходят на карантин, понимая, какую опасность может нести коронавирус. Мы работаем в близком контакте с пациентом, а потому, если упаси боже у пациента будет COVID-19, то он передастся и стоматологу. Конечно, по бизнесу ситуация ударила сильно, карантин еще больше подкосит финансовую сторону частных стоматологов. Но что поделаешь, я не могу рисковать здоровьем старых родителей, жены и ребенка», – объясняет «Белсату» стоматолог из Гродненского частного кабинета.

В районных центрах пока что никого за свой счет не отправляют. Врач, работающая в небольшом райцентре Минской области, сообщила корреспонденту «Белсата», что с понедельника им рекомендуется отмежевать плановую помощь.

«Но мы не можем кому-то отказать в помощи. За свой счет никого не отправляли. В понедельник пойду на работу как обычно», – рассказывает она.

Стоматология и COVID-19

Из-за специфики своей профессии стоматологи много работают со слизистыми пациентов, поэтому не менее других врачей рискуют заразиться COVID-19.

Медицинский журнал The Lancet выпустил специальный гид для стоматологов во время пандемии коронавируса. Американская ассоциация дантистов ADA также разработала инструкцию для врачей, которая поможет минимизировать риск передачи коронавирусной инфекции во время приема.