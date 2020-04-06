Известный эстрадный певец Лев Лещенко, госпитализированный с пневмонией, в понедельник покинул больницу в Коммунарке.

Об этом сообщил ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

По его словам, артиста выписали вместе с женой Ириной. Уточняется, что повторный анализ Лещенко на коронавирус был отрицательным.

СМИ сообщали, что 11 марта 78-летний Лещенко прилетел в Москву с гастролей в США. 23 марта певца с женой положили в больницу, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист даже находился в реанимации, но спустя пару дней был переведен в обычную палату.