«Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» могут поставить в апреле 0,6 млн т нефти.

Российские компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» оформили к поставке на НПЗ Белоруссии в апреле около 0,6 млн тонн нефти Urals, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, «Роснефть» оформила к поставке в Беларусь около 460 тыс. тонн нефти, «Лукойл» — около 80 тыс. тонн, «Газпром нефть» — около 50 тыс. тонн. При этом компании группы «Сафмар», которые единственные продолжили поставку сырья Беларуси с начала 2020 года, пока не оформляют документы.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания начала поставки нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. На прошлой неделе документы на поставку в Беларусь начали оформлять четыре нефтяных компании РФ, которые являлись традиционными поставщиками. Всего компании РФ подали заявки на апрель в объеме около 1 млн тонн.