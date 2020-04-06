Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила, что все требования ВОЗ по коронавирусу в Беларуси соблюдаются.

Как заявила Кочанова, на этой неделе в Беларусь прибудет миссия ВОЗ, которая самая сможет в этом убедиться.

«Эксперты еще раз посмотрят на ту ситуацию, которая происходит в нашей стране по коронавирусу, для того чтобы наши люди еще раз услышали о том, правильно это или не правильно», — подчеркнула она.

При этом представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что со стороны Минздрава организация получила полное понимание, и миссии будет оказана необходимая поддержка во время пребывания в Беларуси.