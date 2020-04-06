Королева Великобритании Елизавета II вечером в воскресенье выступила с обращением к нации – в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Телеобращение было записано в замке Виндзор, куда 93-летняя королева переехала из Лондона после начала эпидемии, сообщает «Радио Свобода».

По словам королевы, страна сейчас переживает непростые времена, которые «некоторым принесли горе, многим – финансовые затруднения, а всем нам – огромные перемены в нашей повседневной жизни». Она призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что нация с «гордостью» перенесёт испытания, «и те, кто придёт нам на смену, скажут, что нынешнее поколение британцев было столь же сильным, как и прежние». Королева также обратилась со словами благодарности к медикам и всем, кто помогает пострадавшим от эпидемии.

Елизавета II вспомнила и о других тяжёлых моментах истории, свидетельницей которых она была за свою жизнь и время своего правления.

За почти 68 лет, которые королева находится на троне, она лишь в пятый раз обратилась к нации с подобной речью. В последний раз это было в 2012 году по случаю 60-го юбилея её пребывания на престоле. Также Елизавета II обращалась к нации в 2002 году, когда умерла мать королевы, после смерти принцессы Дианы в 1997 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Во время Второй мировой войны в 1940 году принцесса Елизавета, которой тогда было 14 лет, вместе с сестрой обращалась по радио к британским детям.

В Великобритании, по официальным данным, более 45 тысяч заражённых коронавирусом и почти 5 тысяч умерших от коронавирусной инфекции. От инфекции излечился принц Чарльз – сын королевы, наследник британского престола. Коронавирус был выявлен и у премьер-министра Бориса Джонсона.