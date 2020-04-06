Двое работников одного из предприятий в Чашникском районе выпили дезинфицирующее средство для рук, один из них скончался в тот же день, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова

«По данным следствия, днем 4 апреля сотрудница одного из предприятий района обнаружила двух коллег, лежащих на полу в бытовом помещении. Предварительно установлено, что 55-летний и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на данном предприятии несколько лет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где 61-летний мужчина скончался в тот же день», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты. Опрошены сотрудники предприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту проводится проверка.