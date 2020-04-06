До конца недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

«Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на маски. Ряд предприятий в короткий срок перепрофилировался, и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска 450-500 тыс. масок в сутки. В конце следующей недели планируем выйти на 1 млн. И задача ставится, чтобы еще через полторы недели выйти на 2 млн масок в сутки. Поэтому все те потребности, которые есть в нашем обществе, будут в полной мере удовлетворены», — сказал Игорь Петришенко.

По его словам, врачи защищены специальными костюмами. «Мы наладили их выпуск в связи с растущим спросом, а также соответствующих очков и масок для врачей. Развернуты необходимые базы, лаборатории для тестирования. Вышли на порядка 2,5 тыс. проб в сутки, и эти параметры на следующей неделе выйдут на 3,5 тыс. Мы сами освоили производство тестов. В день производим около 700 тестов. Необходимые запасы тестов есть, и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить лиц, которые подвержены коронавирусу», — отметил вице-премьер.