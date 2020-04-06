До 23 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 7 апреля.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БЕЛТА.

Во вторник прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем — 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах — до минус 5. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-западу страны — до плюс 23.