По состоянию на 5 апреля в Беларуси общее число инфицированных коронавирусом выросло до 562 человек. Сообщает Минздрав.

В настоящее время на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, отмечают в Минздраве.

После прохождения лечения выздоровели 52 человека.

Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, сказали в Минздраве.