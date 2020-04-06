Семинары и практические занятия на нескольких факультетах Белорусского государственного экономического университета будут проходить дистанционно в течение недели. Об этом Sputnik рассказали студенты вуза.

Так, на «удаленку» перешли как минимум факультеты коммерции и туристической индустрии и международных экономических отношений.

«Все произошло внезапно: после второй пары всех отправили домой. Лекции поточные уже давно перевели на дистанционное, а практические, семинары и лабораторные только сейчас. Сообщила нам замдекана просто в коридоре: как я поняла, ей только позвонили, она еще не успела официально объявить. Пока сказали, что до понедельника (13 апреля)», – рассказала Sputnik одна из студенток вуза.

По словам другого собеседника, также учащегося БГЭУ, причин перевода на дистанционное обучение несколько: в частности, грядущий приезд представителей ВОЗ в Беларусь. Кроме того, студенты сообщают о подтвержденных случаях заражения в общежитии.

Так, одна из учащихся Факультета международных бизнес-коммуникаций рассказала сокурсникам, что в ее общежитии COVID-19 подтвердился у троих ребят, еще восемь человек оказались под подозрением (она в их числе). Всех студентов БГЭУ, температура тела у которых превышала 37 градусов, также забрали в больницу.

«Речь о девятой «общаге». К деканату претензий нет, они и раньше явно хотели это сделать (перевести студентов на ДО – Sputnik). Все, что мы знаем, – со слов студентов, официальной информации у нас нет», – посетовал собеседник агентства. Оперативно получить официальный комментарий в пресс-службе вуза Sputnik не удалось.