Белорусы в январе-марте купили валюты на $452,2 млн больше, чем продали.

Такие данные опубликовал Нацбанк РБ.

За три месяца этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $2 млрд 686,1 млн в эквиваленте, продали — $2 млрд 233,9 млн. Чистая покупка инвалюты физлицами составила $452,2 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $5 млрд 951,7 млн в эквиваленте, продали — на $5 млрд 24,5 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $107,6 млн в эквиваленте, продали — $227,5 млн.