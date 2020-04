Компания Apple работает над выпуском защитных экранов для медиков и планирует выпускать до 1 млн таких экранов в неделю, рассказал гендиректор компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

По словам Кука, на прошлой неделе компания поставила первые экземпляры экранов в некоторые больницы в Кремниевой долине.

«Мы приложили много усилий для того, чтобы собрать вместе наших дизайнеров, инженеров, специалистов по упаковке и поставщиков для разработки, производства и поставок защитных экранов для медицинских работников», — отметил гендиректор компании.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020