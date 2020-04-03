Кратчайший пересказ второго обращения Путина по поводу коронавируса.

Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили нам выиграть время, чтобы бороться с эпидемией коронавируса максимально эффективно. Но пик — ни в России, ни в мире — еще не пройден. Поэтому я принимаю решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля. С сохранением заработной платы. Если обстановка позволит — мы скорректируем этот период в сторону уменьшения. Так как эпидемия распространяется по регионам неравномерно, то где-то нужно сохранять жесткие ограничения, а где-то достаточно локальных точечных решений. Поэтому главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия — до конца недели они должны предложить меры, оптимальные конкретно для их регионов. В любом случае будут работать органы власти, предприятия с непрерывным циклом, медицинские учреждения и магазины — ограничения по ним могут быть приняты только на федеральном уровне. Граждане России, прошу вас предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей. Даже эта короткая неделя показала, что если мы понимаем серьезность ситуации, нам удается снизить риски. Будьте здоровы.