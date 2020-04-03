Россия не намерена продавать Беларуси нефть без премии и по цене 4 доллара за баррель, как утверждают в Минске. Глава Минэнерго РФ заявил, что нефть будет поставляться по рыночной цене минус экспортная пошлина.

Министр энергетики России Александр Новак опроверг слова белорусского премьер-министра Сергея Румаса о том, что Беларусь будет получать российскую нефть по цене около 4 долларов за баррель. В интервью «Эху Москвы» он заявил в четверг, 2 апреля, что на переговорах между Москвой и Минском речь шла о том, что премия компании-поставщика будет снижена с 12 до 5 долларов, а сама нефть будет поставляться по рыночной цене за вычетом экспортной пошлины, поскольку поставки между двумя странами осуществляются без пошлин.

«Мне, наверное, некорректно корректировать слова председателя правительства Беларуси. Я бы просто прокомментировал, по каким ценам будут поставляться. Это рынок минус, соответственно, экспортная пошлина и 5 долларов премия», — указал Новак.

Ранее в тот же день Сергей Румас заявил, что поставки российских нефтяных компаний будут осуществляться вовсе без премий. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около 4 долларов за баррель», — пояснил премьер-министр Беларуси.

Резкое сокращение поставок российской нефти в Беларусь

С 1 января 2020 года поставки российской нефти в Беларусь практически прекратились из-за отсутствия контрактов, поскольку Беларусь не желает платить поставщикам премию в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК России, в первом квартале российские компании сократили поставки нефти в Беларусь на 77 процентов. В марте российские НК поставили Беларуси 258 тысяч тонн нефти.

Из-за отсутствия контрактов с российской стороной, Беларусь начала альтернативный импорт нефти через порты Клайпеды и Одессы. В марте объем поставок танкерной нефти для Беларуси составил 570 тысяч тонн. По данным концерна «Белнефтехим», объем нефтепереработки на белорусских НПЗ в первом квартале составлял около 3 млн тонн.