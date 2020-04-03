4 апреля в полдень в Национальном художественном музее можно будет присутствовать на онлайн-открытии очень необычной новой выставки «Красный – код нации. Сакральность, эстетика, власть». В экспозиции представлено более ста работ, в которых доминирующим элементом присутствует красный цвет. Почему это так

важно – обратить внимание именно на красный в искусстве? Как считают исследователи, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался

наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии: благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный…

Куратор выставки Дмитрий Солодкий рассказывает:

– В истории нашей музейной практики еще никогда не было выставки, посвященной одному цвету в нашей культуре. Мы решили исправить это упущение. Красный – цвет жизни, человечество безоговорочно верило в силу красного цвета. Красный цвет в истории всегда что-то символизировал: страдания, революцию, богатство, власть, красоту. Он традиционно доминирует в народном костюме, в христианской религии, в европейских символах государственной власти, в современном искусстве. Посмотрите, сколько красного в наших национальных андараках, юбках, строях, в белорусских рушниках, в иконах, не говоря уже о современной живописи. На выставке мы показываем своего рода микст работ из современности и древности: от VI века нашей эры (предметы археологических раскопок, в которых есть красная эмаль) до сарматского радзивилловского портрета, кардинальского облачения и герба белорусского государства.

– Идея «красной выставки» витала в голове несколько лет, – продолжает Дмитрий Солодкий. – Я просмотрел за несколько недель всю музейную коллекцию – 40.000 изображений. И какое-то время ходил по городу и, кроме красного цвета, не видел никакого другого. В нашем музейном собрании белорусского искусства огромное количество красного цвета. От архаики до сегодняшнего дня. И Язеп Дроздович с «Погоней», и «Композиции» Нади Леже… Или вот «Минск 1919 года» Дударенко, где лишь только сполохи красного. А рядом «Сталевар» Данцига, где красный просто полыхающий, где ощущение раскаленного металла почти физическое. Кстати, многие картины без контекста этой выставки просто не звучат. А сейчас заиграли особым смыслом.

В последующие дни на сайте Национального художественного музея, а также в «Инстаграме» и «Фэйсбуке» можно будет посмотреть подробные экскурсии по всем четырем залам выставки.

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Газета «Народная Воля» № 27 (4485)