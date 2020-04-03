Как могут наказать граждан, которые игнорируют рекомендации по самоизоляции, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре города Минска.

Как рассказал первый заместитель прокурора города Минска Александр Карпович, 25 марта 2020 года Совет Министров Беларуси принял постановление, в котором прописаны меры по предотвращению распространения и завоза коронавируса в Беларусь. Одним из прописанных там требований является самоизоляция дома в течение 14 дней людей, прибывших в Беларусь из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Законодательством о здравоохранении предусмотрено множество мер, направленных на профилактику распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, их своевременное выявление и лечение заболевших, в том числе в принудительном порядке. Для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия у гражданина опасного заболевания проводится медицинское освидетельствование (ст. 34-1 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»).

— Если граждане Республики Беларусь, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых есть достаточные основания полагать, что они имеют такие заболевания, но при этом уклоняются от обязательного медосвидетельствования, то их могут принудительно освидетельствовать в государственных организациях здравоохранения (ст. 28 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»). Это делается по заключению врачебно-консультационной комиссии и с санкции прокурора, — отметил А. Карпович.

Достаточными основаниями предполагать наличие у гражданина социально опасного заболевания являются прямое указание зараженного на человека как возможный источник своего заражения или как бывшего с ним в тесном бытовом контакте.

Уклонением от обязательного медицинского освидетельствования являются неявка без уважительной причины в государственную организацию здравоохранения после получения официального извещения о вызове в течение трех дней с указанной в нем даты явки для прохождения медосвидетельствования; отказ от медицинского осмотра, клинико-инструментальных и/или лабораторных исследований.

— Заключение о необходимости принудительного медицинского освидетельствования в трехдневный срок после его вынесения направляется медиками в органы прокуратуры по месту жительства (месту пребывания) лица для получения санкции прокурора на принудительное обследование, — продолжает собеседник. — Содействие в доставке таких граждан в организации здравоохранения осуществляется сотрудниками милиции.

Лица, имеющие опасные заболевания, в случае уклонения от лечения могут быть подвергнуты принудительной госпитализации и лечению. Это осуществляются на основании решения суда (ст. 20 Закона Республики Беларусь «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека»).

Представитель прокуратуры также отметил, что участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, выполнение предписаний органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, является обязанностью граждан Республики Беларусь, иностранцев и лиц без гражданства (ст. 28 и 29 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

В соответствии со ст. 16.8 КоАП нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов влекут за собой наложение штрафа до 30 базовых величин (810 рублей), на индивидуального предпринимателя — до 200 БВ (5 400 рублей), а на юридическое лицо — до 500 БВ (13 500 рублей).

В законодательстве Беларуси не предусмотрена уголовная ответственность за распространение коронавируса, как это сделано, например, за умышленное заражение ВИЧ.