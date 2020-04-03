Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в выходные, температурный фон снизится, свидетельствуют данные Республиканского гидрометцентра.

В субботу, 4 апреля, погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица, будет дуть порывистый северо-западный ветер. Ночью будет -3..+3 градуса, днем потеплеет максимум до +7..+13 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, погоду в республике в основном будет определять антициклон, смещающийся с территории Польши на юг Беларуси, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, днем по востоку сохранится порывистый ветер. В ночные часы температура будет находиться в пределах 0..-6 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +5 градусов по востоку и +13 градусов по западу.

Потепление придет уже в понедельник: осадков не будет, облачность прогнозируется небольшая, ветер стихнет, а термометры в дневные часы покажут +12..+19 градусов в зависимости от региона республики.