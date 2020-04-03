В Беларуси ввели скидки на электроэнергию.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2020 г. № 152 решено предоставить скидку населению на электроэнергию.

К тарифу на электроэнергию домов и квартир, в которых не оборудованы электроплиты, с 1 апреля уже принимается коэффициент 0,85.

В Беларуси предусмотрена скидка (применение коэффициента 0,85 к тарифу на электрическую энергию, установленному для жилых домов (квартир), необорудованных в установленном порядке электрическими плитами) за потребленную электрическую энергию для граждан, проживающих в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных жилых домов, оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплоснабжения на цели отопления и газоснабжения на цели пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.