Первые доклинические испытания вакцины от короновирусной инфекции прошли успешно. Соответствующие результаты опубликованы в научном журнале EBioMedicine.

Как рассказал один из авторов исследований Андреа Гамботто, ближневосточная лихорадка MERS и вирус атипичной пневмонии SARS оказались родственными коронавирусу COVID-19. Ученые изучили их и пришли к выводу, что один из белков MERS и SARS играет важную роль в формировании иммунного ответа.

Вакцина разрабатывалась на основе уже готовых фрагментов и была проверена на нескольких лабораторных мышах. Через 2 недели иммунитет грызунов начал вырабатывать антитела, которые могли нейтрализовать их.

Если дальнейшие испытания пройдут удачно и будет получено разрешение от властей США, то специалисты начнут проверять вакцину на добровольцах. Исследователи надеются, что первая практически применимая вакцина будет создана за несколько месяцев.