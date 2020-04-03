Ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер Владимир Сидоров, ему было 70 лет, сообщил TUT.BY сын покойного Андрей.

13 марта мужчина поступил в отделение хирургии с диагнозом «тромбоз подколенного сосуда», через пять дней его выписали домой с температурой 38. Сказали, что грипп нужно лечить дома. Но состояние мужчины ухудшалось, через два дня ему сделали рентген в поликлинике — и оттуда с двусторонней пневмонией забрали в ту же больницу. Пять дней пациент был в реанимации на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. У мужчины был положительный тест на коронавирус.

COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией.

По последним данным, озвученным президентом, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них 16 на ИВЛ), 46 человек уже выписаны (сюда же статистика включает умерших — их официально было 4). Итого выходит, что с начала вспышки в Беларуси коронавирус выявлен у 351 человека.

Ни Минздрав, ни другие госорганы не сообщают первыми о смертельных случаях, лишь подтверждают уже опубликованную в СМИ информацию о смертях.

Всемирная организация здравоохранения призвала Минздрав улучшить информирование граждан о ситуации с коронавирусом в стране.