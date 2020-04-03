По информации «Салідарнасці», несколько медиков 10-й городской клинической больницы Минска госпитализированы — их тесты на коронавирус дали положительный результат. Все они контактировали с пациентом, у которого также был выявлен SARS-CoV-2. Он лежал в больнице с пневмонией.

О ситуации «Салідарнасці» рассказала родственница одной из заболевших (данные обеих женщин есть в редакции).

— У сестры в отделении 11 дней лежал мужчина с пневмонией, — рассказывает собеседница. — Только на днях ему сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным. Стали проверять всех, кто с ним контактировал. И у шести человек, в том числе моей сестры, выявили вирус. Это врачи и медсестры.

По словам собеседницы, ее очень удивило, что после того, как данные были получены, медиков не госпитализировали сразу, а отправили по домам.

— Хорошо, моя сестра догадалась попросить мужа забрать ее на машине. А вот как другие добирались, я не знаю. Ведь могли быть и люди без автомобилей, которые поехали общественным транспортом, — отмечает женщина. — И только на следующий день за ними приехали и забрали в 6-ю больницу.

По словам собеседницы, в тот же день у родственников, с которыми жили заразившиеся, взяли анализ. Результаты тестов ей пока неизвестны.

— Сестра также рассказала, что сегодня к ним привезли еще двоих из их больницы. Дело в том, что сразу анализ на коронавирус брали только у той смены, которая дежурила в день, когда у пациента пришли результаты. Представляете, сколько человек с ним общалось за 11 дней! — отмечает собеседница.

По словам женщины, госпитализированные медики чувствуют себя в целом неплохо, некоторые немного покашливают.

— Сама сестра чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни она не ощущает. Но мы все равно очень переживаем — неизвестно, как может себя проявить болезнь через несколько дней, — отмечает собеседница.

«Салідарнасць» попыталась уточнить информацию и получить официальный комментарий в 10-й городской клинической больнице. Однако там говорить с журналистом отказались.

— Откуда я знаю, что вы на самом деле журналист? — поинтересовались в приемной главврача, отказавшись связывать с руководством. — Вы не представляете, сколько тут всяких звонят. Вот прямо до вас какая-то Нива, еще кто-то. У нас нет времени со всеми разговаривать.

— Так, наверное, потому и звонят, что хотят получить официальный комментарий. Люди нервничают и хотели бы иметь достоверные сведения.

— Нам сейчас надо людей спасать, а не разговаривать по телефону «казала-мазала». Звоните в Минздрав.

— К сожалению, Минздрав не достаточно оперативно и полно дает информацию. А мне необходимо подтвердить или опровергнуть то, что касается конкретно вашей больницы.

— Вся оперативная информация к ним стекается. Никто на местах информацию не держит. Здесь люди работают, здесь люди лечат, — заявили в приемной.