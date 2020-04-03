Александр Лукашенко сообщил сегодня, что школьные каникулы могут быть продлены на неделю. Такое заявление президент сделал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район.

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

При этом, по его словам, надо изучить потенциальную наполняемость классов.

«Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования. У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки», — сказал Лукашенко.