Вызванная коронавирусом пневмония не помешала артисту спеть из больничной палаты в Коммунарке.

Певец Лев Лещенко впервые обратился к своим поклонникам из больничной палаты в Коммунарке.

Артист заявил, что из-за пандемии коронавируса «мир изменится для каждого из нас», но обязательно нужно верить в лучшее. Лещенко выразил благодарность всем участникам флешмоба «Надежда» и сам исполнил кусочек одноименной песни.

«Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — отметил певец в своем Instagram.

78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. 24 марта он обратился к врачам и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. COVID-19 спровоцировал у певца двустороннюю пневмонию.

Госпитализация Лещенко вызвала переполох в российском шоу-бизнесе, поскольку недавно народный артист побывал на вечеринке, на которой было много знаменитостей.