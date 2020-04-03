Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район.

По последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них только 16 на ИВЛ). Кроме этого, 46 человек уже выписаны.

«305 человек по всей стране – это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус. Я спросил вчера у Шерстнева по поводу последнего случая смерти. Он сказал: «А как можно жить? 135 кг веса!» Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых», — сказал Лукашенко.

Как сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан сегодня на брифинге, в Беларуси подтвержден 351 случай коронавирусной инфекции.

В Минске зарегистрировано 190 случаев, в Минской области – 50, в Витебской – 89, в Гомельской – 13, в Гродненской – 6, в Могилевской – 2, в Брестской области – 1.