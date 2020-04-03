Ряд новых организационных мер по предотвращению распространения коронавируса в Беларуси приняты в Минздраве. Одно из них – возможность наблюдения и лечения на дому пациентов, являющихся контактами первого и второго уровня, сообщила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

«После отрицательных анализов на коронавирус на пятые-шестые сутки контакты первого уровня смогут быть выписаны и продолжить лечение на дому. Конечно же, при этом они должны соблюдать режим самоизоляции до окончания 14-дневного срока», — заявила Богдан на брифинге в Минске в пятницу.

Она пояснила: обычно коронавирус проявляется на первый-пятый день после заражения. Отрицательные анализы на COVID-19 контактов первого и второго уровня и отсутствие серьезных симптомов ОРВИ позволит им проходить лечение и наблюдение в домашних условиях, отметила замминистра.

Еще одним нововведением, принятым Минздравом, стал забор анализа на коронавирус.

«Мы теперь берем не назофарингиальный мазок, как раньше. Мы берем мокроту и промывные воды бронхов, так называемый лаваш бронхов. Со вчерашнего дня принято решение, и возможности это позволяют, тестировать все пневмонии средней степени тяжести течения», — пояснила Богдан.