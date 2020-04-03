Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19. Она призывает к расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Резолюция была инициирована Норвегией, Швейцарией, Ганой, Индонезией, Лихтенштейном и Сингапуром, передает Еврорадио.

В документе подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения ксенофобии и дискриминации. ООН призывает международное сообщество делиться научными знаниями и достижениями, информацией по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается центральная роль Организации Объединенных Наций в преодолении кризиса.

Резолюция была принята в то время, когда число заражённых коронавирусом в мире превысило один миллион человек (в США — 245,5 тысячи, в Италии — 115 тысяч, в Беларуси — 300). Умерло уже более 53 тысяч (в Италии — почти 14 тысяч, в Беларуси — 4 человека).