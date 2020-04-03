Во 2-й городской клинической больнице Минска скончалась 67-летняя Ольга Деревянко. У нее быстротечно развился отек легких, а тест на коронавирус показал положительный результат. Муж женщины сейчас тоже лежит в больнице. «Господи, бедная моя девочка… она все время сидела дома, была на пенсии. Сходила только в поликлинику за неделю до смерти, за рецептом», — рассказал он «Нашей Ниве».

Женщине стало плохо в воскресенье, 29 марта. Ночью температура подскочила до 39 градусов.

Муж вызвал скорую, но жена отказалась от госпитализации, хотя и были подозрения на пневмонию. Днем в понедельник в семью пришла участковая терапевт, послушала и настояла на госпитализации. После обеда Ольгу отвезли во 2-ю городскую клиническую больницу.

Во вторник муж принес ей необходимые вещи, посуду, белье. Встретиться супругам не разрешили, только переговорили по телефону.

«Потом стал звонить ей после тихого часа — не берет трубку. Позвонил еще через час — не берет. Я на пост позвонил, сказали, что она в реанимации. А утром в среду мне позвонили, что жена умерла в час ночи, — пересказывает те события мужчина. — Уже после обеда, когда я пришел домой, мне позвонили из поликлиники и сказали, что тест у жены на коронавирус положительный.

Меня вызвали в поликлинику. Заведующая терапевтическим отделением меня послушала — легкие вроде чистые, температуры не было вообще. Сказала, что, как только будет результат моего теста, позвонят.

А ближе к ночи смотрю — у меня температура 37,4. вызвал скорую, и меня привезли в больницу. Жду результата».

Сейчас муж Ольги Деревянко находится на карантине в Минском онкологическом центре, возле Академии наук, часть которого перепрофилирована под прием коронавирусных «контактов». Чувствует себя хорошо — только небольшая температура и немного болит горло.

Мужчине 65 лет. До того, как попал на карантин, ходил на работу. Говорит, в коллективе о ситуации уже знают: «Все под контролем. Кто-то уже тест даже делал, с кем я встречался в пятницу».

Евгений рассказывает, что у его жены были проблемы с сердцем и инсулиновый диабет.

«Была пневмония и сердечная недостаточность, и в результате отека легких она умерла… Господи, бедная моя девочка… она все время сидела дома, была на пенсии. Сходила только в поликлинику за неделю до смерти, за рецептом, у нее много лекарств».

Похоронами его жены занимается агент. «У нас заключен договор. Никого не пускают [на похороны]. Кремация будет, а я уже заберу урночку», — говорит муж.