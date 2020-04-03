По состоянию на утро 3 апреля в России выявлен 601 новый случай COVID-19. Всего заболели 4149 человек, сообщает Meduza.io со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего новых заболевших в Москве (+448 человек), Подмосковье (+34), Краснодарском крае (+17), Пензенской (+11), Ленинградской (+10) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (+10).

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека: двое в Коми и по одному в Москве и Пермском крае. В общей сложности с начала распространения вируса в России от болезни умерли 34 человека.

Из больниц выписан 281 человек (+46 человек за сутки).

Напомним, вчера Минздрав Беларуси в своем Telegram-канале сообщил обновленную статистику по заболеваемости COVID-19. Согласно цифрам, которые приводит министерство, по состоянию на 2 апреля в стране 254 человека находятся на стационарном лечении, 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов. Скончались 4 человека с диагностированным коронавирусом.