31 марта двух жителей Столинского района доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы, сообщает газета «Навіны Палесся».

Они контактировали с приехавшей из другой области женщиной, которая впоследствии оказалась носителем коронавируса. Анализ подтвердил наличие COVID-19 у одного из обследованных.

Пациенты наотрез отказывались ехать в больницу по доброй воле. Пришлось поступить в соответствии с законом – с применением прокурорских санкций. Поэтому их госпитализировали с помощью сотрудников милиции.

Главный врач района Виктор Иванович Мойсюк обратился к жителям района с просьбой безоговорочного соблюдения правил личной гигиены и ответственности перед другими гражданами:

— Часто мыть руки, использовать антисептики, максимально сократить визиты в магазины и поликлиники. Особенно людям старше 60 лет и всем, кто имеет хронические заболевания! Ну, и, разумеется, не отказываться от госпитализации, если её предлагают. Это чревато серьёзными последствиями. Коронавирус сродни снежному кому: у каждого больного – десятки контактов…