Водитель в Минске перепутала передачи и влетела на лестницу

В Минске сегодня, 1 апреля 2020 года, легковой автомобиль наехал на лестничный пролет, а потом на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Данный инцидент произошел около 18:20. Женщина 1966 г.р. на легковом автомобиле Volkswagen при заезде во двор на ул. Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем, однако водитель не справилась с управлением своего транспортного средства и наехала на лестничный пролет, а затем на припаркованный автомобиль Volkswagen.

Предположительно, водитель нажала на педаль газа, когда коробка передач находилась в положении «R» (задний ход).

В данной аварии никто не пострадал.