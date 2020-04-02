В Витебске на железнодорожном и автовокзале появятся тепловизоры. Тепловизоры будут установлены для выявления людей с повышенной температурой. Такое решение было принято в ходе заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и защите населения.

В поликлиниках областного центра появятся бесконтактные термометры, в медучреждениях должны быть организованы дополнительные 120 коек с возможностью подключения аппарата ИВЛ. Кроме того, председатель облисполкома Николай Шерстнев потребовал, чтобы минимальный запас масок на неделю был в каждой аптеке.

Стоит отметить, в Витебской области насчитывает 11200 больничных коек, из которых около 1800 предусмотрены для пациентов с респираторными заболеваниями.