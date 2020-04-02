В США младенец стал самой молодой жертвой коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт в Twitter.

«С глубокой грустью сегодня мы можем подтвердить первую смерть младенца в Коннектикуте, связанную с COVID-19», — отметил глава региона. Он также рассказал, что погибшему было шесть недель, а в больницу ребенок поступил уже без сознания. Ламонт полагает, что умерший стал, предположительно, самой молодой жертвой коронавируса.

Накануне стало известно, что в московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.

21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — более пяти тысяч, девять тысяч человек вылечились.